（被譽為領帶界勞斯萊斯的「Stefano Ricci」迎麗晶之夜首度登台。圖／麗晶精品提供）

不受國外疫情延燒影響，國內消費市場需求依舊熱鬧滾滾，每年一度的麗晶精品如期9月1日舉辦麗晶之夜，與台北晶華酒店攜手共慶30週年。並邀來米其林星級主廚林泉(Richie Lin)宴請百對年消費千萬的董娘們。

當晚並有館內數十個珠寶、時尚大牌聯合大秀展演，且揭開為期13天的「黃金週」購物旅程，今年逢晶華30周年更加碼消費滿2萬起，即回贈5%的餐飲、住宿或精品禮券，消費滿5萬的回贈禮提高至8%，消費滿6萬另會加贈晶華酒店月餅禮盒、滿20萬加贈獺祭純米大吟釀二割三分乙瓶、滿百萬則加贈晶華酒店集團兩天一夜住宿券。

活動期間消費金額累積前三名者，還可以入住占地38坪、擁有廣大露臺的花園套房、享受由貴賓服務部與餐飲部共同打造的專屬私人派對。

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