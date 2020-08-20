美國國務院20日對外宣布表示，美國因大陸在香港施施《香港國安法》的緣故，因此已正式通知港府將中止3項與引渡罪犯以及免稅待遇相關的雙邊協議。

美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus) 在聲明稿中表示，中共採取激烈手段破壞其在《中英聯合聲明》裡頭提到對香港人的承諾，美國總統川普也已表態，美國將視香港為「一國一制」，並對危害香港自由的行為採取反制行動。

對此，美國國務院依據川普在上月14日頒布的行政命令，於今日正式通知香港政府將中止與香港的逃犯移交丶被判刑之罪犯移交與國際船舶貨運營運收入互惠免稅待遇等3項雙邊協議。

歐塔加斯還強調，透過這些反制手段，美國將向大陸實施國安法的決定表達深刻關切，認定這樣的措舉嚴重破壞了香港民眾的自由。

美國國務卿蓬佩奧同樣在推特發文稱「中國共產黨選擇破壞香港人民的自由與自治權，也由於北京的行為，導致美國決定中止與香港所簽署的三項協議。」

據資料顯示，美國是在1996與1997年與香港簽署《移交逃犯協定》與《移交被判刑人協定》。這2份協議條文指出，只要美國或香港任何一個簽署方通知要停止協定，協定將會在另一方收到通知後的6個月及3個月生效。

(中時 )