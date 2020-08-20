台南地震維冠案大樓倒塌 台南地院判賠4億5873萬 11:422020/08/20 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 維冠大樓刑事附帶民事案，台南地院判決受災戶獲賠4億5000多萬。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市金龍維冠大樓2016年因地震倒塌，造成115人死亡，建商林明輝等5人被認定偷工減料判刑5年，百餘名受災戶提起刑事附帶民事訴訟，台南地院20日判決賠償4億5873萬元，雙方收到判決20日內可上訴。 (中時 ) #台南地院 #賠償 #台南 #地院 #維冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯法辦陳景峻爆案外案 聯開宅旁2坪地竟喊價4億 09:522020/08/20 政治 非固定測速照相有瑕疵 罰單撤銷 04:102020/08/20 社會新聞 嘉市可支配所得 贏過台南高雄 04:102020/08/20 地方新聞 內戰有利於共產黨 04:102020/08/20 兩岸藝文 罕見 台南六甲1天連4震 04:102020/08/20 生活新聞 中市府打造運動中心、鐵路高架化 潭子人口紅利增 08:582020/08/20 財經 新北百頃水岸公園宅 聯上大喜熱銷 04:102020/08/20 產業．科技 櫃買業績發表 回響熱烈 04:102020/08/20 證券．權證 北港鎮安宮 讓地拓巷傳美談 04:102020/08/20 地方新聞 淡江大橋放煙火 打造國際地標 04:102020/08/20 地方新聞 社會熱門新聞 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 素食女超市採購驚訝：好大的香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 搶女不成怒開槍 花防部士兵遇醋男持霰彈槍直開上半身打成蜂窩 - 社會 嫩空姐與機師談戀愛拍裸照 分手後「不給睡」無碼照被看光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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