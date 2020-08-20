台南市金龍維冠大樓2016年因地震倒塌，造成115人死亡，建商林明輝等5人被認定偷工減料判刑5年，百餘名受災戶提起刑事附帶民事訴訟，台南地院20日判決賠償4億5873萬元，雙方收到判決20日內可上訴。

(中時 )