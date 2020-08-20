今年初嘉義地方法院判殺警案被告無罪後，引發後續討論，司法院5月間召開「法院審理刑事案件精神障礙被告銜接社會安全網機制聯繫會議」，未料，台灣高等法院今天又將殺母逆子判決無罪，且直接責付給桃園衛生局，勢必再引發爭議。

司法院先前由司法院祕書長林輝煌主持，邀請法務部檢察司、矯正署、衛生福利部保護服務司、心理及口腔健康司、警政署等代表參加，就精神障礙被告涉犯刑事案件時，相關機關可提供之處置或保護機制，廣徵實務運作的經驗與建言。

因議題涉及層面甚廣，經初步交流，林輝煌席最後表示，法院處理刑事案件遇有精神障礙之人，雖現行已有精神衛生法、保安處分執行法、刑事訴訟法等相關規範可資依循，且有社會安全網之建置，惟妥善銜接，方能兼顧病患之權益及社會安全之保障。

司法院當時說，將對業管之刑事訴訟法進行必要修正，期更周妥，為使法院在個案審理中，得依據被告狀況、個案情節及社會防衛需求，妥適運用，使社會安全防護網絡不漏接，司法院並發函提醒各級法院加強通報機制，並函請衛政、警察或消防機關提供聯繫窗口，俾便本院逐步建立後續操作流程。

(中時 )