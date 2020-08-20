中國工業互聯網研究院19日發佈的《中國工業互聯網產業經濟白皮書（2020年）》顯示，2019年大陸工業互聯網的產業增加值規模達到3.41兆元（人民幣，下同），名義增速達到22.14％，統計占GDP的比重增加至3.44％。

根據大陸《人民日報》報導，當前工業互聯網與製造、能源、交通、建築、農業等實體經濟各個領域融合，使實體經濟的新動能蓬勃興起，各行業數位化轉型進程加速。

據《白皮書》統計，2019年大陸工業互聯網產業增加值規模達到3.41兆元，名義增速達到22.14％，占GDP的比重為3.44％。預計今年工業互聯網產業增加值規模將達到3.78兆元，成為推動國民經濟高品質增長的重要動力。

同時，工業互聯網已成為國民經濟增長的新動能。據《白皮書》測算，2017年、2018年、2019年的大陸工業互聯網產業增加值規模占GDP比重分別為2.83％、3.04％、3.44％，對2018年和2019年國民經濟增長的貢獻分別為5.03％和8.7％。

(旺報 )