2020年4月初高雄發生駭人聽聞的裸女桶屍命案，檢警調查，死者林女因卡拉OK店盤讓糾紛，遭到嫌犯吳俊忠及熊俐琪毆打斷氣，2嫌將屍體埋放桶內棄置高捷橋頭糖廠站1號出口附近空地，全案橋頭地檢署今天偵查終結，檢方依傷害致死等罪嫌起訴2嫌，並請求法官從重量刑。

高雄捷運橋頭糖廠站1號出口附近空地，2020年4月2日工人整地時挖出1具女桶屍，專案小組比對DNA，確定被害人為2014年12月14日，經家屬 報案為高市鳳山區失蹤人口的61歲林女。

法醫複驗發現，死者喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，四肢及身體等多處 有骨折或挫傷等傷勢，死亡時間不排除數年以上。

檢方起訴指出，林女在失蹤前，因卡拉OK店盤讓事宜與45歲吳嫌及53歲熊嫌起糾紛，林女原先答應盤讓鳳山五甲地區的卡拉OK店，也付了5000元訂金，之後林女卻反悔不願盤讓，2人向林女索討訂金時，因一言不合爆發口角及肢體衝突，導致林女受傷。

2嫌因擔心林女告他們，就由吳男駕駛名下的廂型車搭載熊女，將林女放置後車廂，於楠梓、橋頭地區繞行，未料林女在途中斷氣。

2嫌隨後開車購買大型橘色垃圾桶、鹽酸及水泥等物品，將遺體脫去衣服後，裝入大垃圾桶後倒入鹽酸，並以水泥覆蓋，再把裝屍塑 膠桶埋入橋頭糖廠捷運站外空地棄屍。

檢方表示，被告2嫌觸犯刑法限制他人行動自由、傷害致死及遺棄屍體等罪嫌，依法起訴並請法官分論併罰，又審酌被告2嫌於偵查中互相推諉傷害致死犯行，犯後態度不佳，請法官就傷害致死部分予以從重量刑。

此外，2嫌被控殺人罪嫌部分，檢方調查2嫌雖有傷害致死之行為，尚難認其等於毆打之時即有殺人之犯意，該部分不起訴。

(中時新聞網)