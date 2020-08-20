兩岸關係緊張，大陸會不會打台灣？大陸央視18日發表的「海峽時評」，表態大陸解放軍的實力、信心與決心，決定了「『武統』一旦觸發，首戰即終戰」。美國則多次重申《台灣關係法》與對台「六項保證」支持不變。但美國國防部一位前官員卻表示，「美國並沒有防衛台灣的法定承諾」。

據港媒《中評社》20日報導，引述前美國總統歐巴馬時期，在五角大樓負責東亞事務的副助理防長鄧志強（Abraham Denmark），18日的新書出版《亞洲世紀的美國戰略：賦權盟友與夥伴》線上討論會上論述。

會中他被問及，「如果到了北京對台採取軍事行動的最後關頭，美國支持台灣會延伸到什麼程度？」鄧志強表示，「美國雖然有法律要求，美國自己維持防衛台灣的能力、並提供台灣自衛能力，但美國並沒有防衛台灣的法定承諾」，唯一可決定「是否為台灣而與中國大陸開戰的是美國總統」。

他認為，美國應當在「我們的一個中國政策」與《台灣關係法》之間保持平衡。

而後來轉任「威爾遜中心」亞洲項目主任後，鄧志強並表示，這個問題(北京對台動武，美國是否出兵)，對於任何亞洲安全問題專家來說，是一個「常年存在的問題」，而他回答這問題的方式，與他當時在五角大樓任職時一樣，就是「我不知道」。

但他也坦言，台灣是美國重要的非官方夥伴，美國的關鍵利益在於，確保中國(大陸)不決定對台動武，或者以武力脅迫台灣，美國至少要維持台灣的「自衛能力」和「美國協防」的能力。

(中時新聞網)