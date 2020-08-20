後疫時代環保當道，台隆手創館引進日本無添加保養品牌「.number47」，讓無法出國的哈日族不用網路代購也能買得到純粹日本保養品；且首度運用線上社群導流，可於台隆手創館官方粉絲團於指定留言+分享，有機會獲得經典面膜。

台隆手創館指出，近年日本女性對肌膚保養意識的轉變，使用草本、植萃產品的自然簡單保養已成為主流；.number47全系列商品，包含植萃極緻保濕卸妝乳、潔顏乳、精華液、全效保濕露、深層保濕面膜等五款保養品，鎖定年齡25歲-35歲的小資輕熟女，商品成分強調有機與植粹，融會47個都道府縣的在地特色草本素材，包括來自沖繩的海中瑰寶「海葡萄」，另外還有海洋深層水、月桃、木瓜酵素，以及富含強化防禦力的乳酸桿菌和對抗肌膚老化的高山火絨草萃取物等。

為讓消費者能獲得與.number47更緊密的認識與良好消費體驗，於台隆手創館全台11家門市同步販售，期間推出凡購買明星商品保濕露即贈保濕面膜。

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