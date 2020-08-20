白宮頻繁出招，中美關係極度緊張，外界關注中國會否押寶美國11月總統大選，大選之後再重新擬定與美關係，但中國駐美大使崔天凱近期表示，中國願現在與川普政府改善關係，不會等大選結束浪費時間。

中國駐美國大使館網站20日披露崔天凱8月13日一次演講全文。崔天凱表示，當前中美關係正在朝錯誤方向發展，有人蓄意讓兩國走向衝突，如果中美關係的負面趨勢繼續發展，中國可能面臨更多困難和挑戰，但「新冷戰」的發起者要考慮自己付出、為世界帶來的代價。

崔天凱強調，中國融入國際體系時不可避免為之帶來一些變化，中國並不希望對現有國際體系進行「革命」，而是希望在融入、適應的同時，積極推動根據形勢變化進行相應改革。

崔天凱提出，疫情後的格局為中美合作提供了難得良機，大家應在公衛等領域合作努力，中方堅定致力於推動中美關係健康發展，不會浪費時間等待今年11月美國大選結果才行動，仍願隨時隨地與美國現政府合作，尋求解決問題的辦法。

(工商 )