中國駐美國大使崔天凱近日否認中方在等待11月美國大選結果。他說，中方沒有等待，更不願在等待中浪費時間，預測或影響美國內政走向遠非中方所能，中方既無意願也無興趣捲入其中。

崔天凱8月13日應美國布魯金斯學會（Brookings Institution）會長艾倫（John R. Allen）邀請，跟學者和有關人士就中美關係以視像形式進行交流。

崔天凱指出，搞污名化不會令任何人偉大，搞「意識形態十字軍東征」不能解決當今世界任何問題，注定失敗。他也指，也許有人認為，搞對抗有助於遏制中國發展，甚至更迭中國政權，形容這種想法是癡心妄想。

崔天凱說，中美關係正在朝錯誤方向發展，有人將其形容為「自由落體」。他認為，有人企圖否定兩國幾代人通過數十年艱苦卓絕努力取得的成就，蓄意將雙方推向對抗和衝突。他表示，中方願意隨時隨地與美國現屆政府合作，尋求解決問題的辦法，也希望美方一些人盡快擺脫恐懼和偏執。

崔天凱強調，中美兩國社會各界應高度警惕任何試圖將中美關係推向對抗衝突的險惡圖謀，堅決防止「麥卡錫主義」回潮，積極擴大交往合作，推動中美關係盡快回歸正軌。

(中時 )