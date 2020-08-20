花蓮警分局初步調查，黎男開槍動機疑似感情糾紛談判不成，槍枝來源及為何帶槍去談判，仍在釐清。（羅亦晽攝）

警方查獲黎男身上有1把改造霰彈槍和多枚子彈，全案依槍砲和殺人未遂等罪嫌移送法辦。（羅亦晽攝）

花蓮再傳槍響！1名年約20多歲的黎姓男子疑似和求愛遭拒，惱羞成怒拿霰彈槍朝王姓女子開槍，卻擊中旁邊正在和車行老闆聊天的20歲余姓軍人，身上多處彈孔，緊急送往慈濟醫院急救，暫脫離險境；警方查獲黎男身上有1把改造霰彈槍和多枚子彈，全案依槍砲和殺人未遂等罪嫌移送法辦。

花蓮警分局表示，19日晚間9時許獲報，指出花蓮建林街傳出槍響，並有人中彈，警方抵達現場了解案況時，黎男見警拔腿狂奔，警方隨即追上帶回現場，並在黎男背包查獲改造霰彈槍1枝、藍波刀1把、未擊發霰彈槍子彈21顆與彈殼4顆。

原本誤傳是軍人涉案，後來警方調查，中彈的余男目前在陸軍花東防衛指揮部當服役，當天只是在現場和車行老闆聊天，卻遭波及，且左上半身有多處彈孔，送慈濟醫院急救開刀清創後，目前意識清醒，暫無生命危險，已通知家屬至醫院。

警方初步調查，開槍動機疑似黎男約王女拒絕，感情糾紛談判不成，憤而惱羞成怒開槍，而黎男卻辯稱開槍是槍枝不小心走火誤傷，槍枝來源及為何帶槍去談判，警方仍在釐清。花防部表示，將配合檢警調查，並協處相關後續醫療事宜。

(中時 )