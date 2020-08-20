屈臣氏開賣中衛迷彩口罩，引爆排隊人潮。（圖／曹文興藥師提供）

屈臣氏今早11點開賣中衛迷彩口罩，再度引爆排隊人潮，民眾開心分享拿到的號碼牌。（圖／曹文興藥師提供）

屈臣氏今上午11點開賣中衛迷彩口罩，限定台北市的8家門市，再度引爆排隊人潮，有網友分享現場狀況，今天凌晨0時左右就有逾百人在排隊，早上10點半正式發號碼牌時，現場民眾甚至爆發肢體衝突，真的很誇張。

屈臣氏部分門市今11點開賣中衛迷彩口罩，販售門市統一在10時30分發號碼牌，並在11點準時開賣，其中屈臣氏南陽店共有147盒口罩，再度引爆搶購風潮，竟有民眾「超前部屬」提早10個多小時排隊。

屈臣氏今天開賣中衛迷彩口罩，限定台北市的８家門市販售。（圖／屈臣氏）

經營「屈臣氏康是美中衛口罩社團」的曹姓藥師表示，「屈臣氏南陽店半夜12點就出現排隊人潮，該門市共分配到147盒口罩，大約在半夜12點左右就排滿了。」由圖中可見，甚至有民眾搬出小椅子做好徹夜奮戰的準備。

而「屈臣氏康是美中衛口罩社團」的網友分享今天現場狀況，「店家外面出現排隊潮，還有民眾為號碼牌而打架。」現場一位民眾因肚子不舒服，便暫時離開位置，但從廁所回來已過10點半，因此沒拿到號碼牌，最後便鬧了起來。

該社團中的網友也指出，旁邊排隊的人疑似是覺得「該位民眾的行為是在無理取鬧」便多說了一句，結果兩人爆發肢體衝突，所幸最後也被拉開帶離現場。

另今天這波沒跟到的民眾也別灰心，明天（21日）早上11點屈臣氏限定門市將開賣中衛口罩，有月河藍、潮橘、黑+軍綠三種顏色可選，每袋5片裝，售價69元。

(中時新聞網)