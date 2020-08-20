台灣虎航17日推出「2020攜手起飛，這就示愛」微旅行活動，讓情侶享受空中浪漫之旅，未來邊境解封後，還會送出2張不限航點來回機票，前提是情侶要一起兌換並全程同行。不過該活動銷售狀況不佳，讓虎航決定取消，並對下單的旅客送出不限航點來回機票，被網友狂讚「誠意破表」。

台灣虎航空中浪漫微旅行推出8月22日及8月25日兩個航班，班編號為IT-2020（愛你愛你），邀請戀人同行放閃曬恩愛，機內也將提供甜點，搭配珈琲鑑定士精品咖啡，讓2人享受悠閒的空中浪漫下午茶，2人同行價為2萬520元，另有超值飯店好禮3選1方案，一次包辦高空到陸地的情人節節目。

據悉，空中浪漫微旅行的銷售狀況不佳，讓台虎忍痛取消該活動航班。台灣虎航表示，活動雖反應熱烈，但仍無法在短時間內達成銷售目標，為感謝所有已報名參與的旅客，台虎將贈送予每位已下單的旅客1張台灣虎航不限航點來回機票，待未來邊境開放後，即可進行兌換。

台灣虎航指出，公司自成立以來，便不斷因應時事話題推出不同的提案，同時也嘗試各種特別行銷策略，現階段受到疫情的衝擊，更要彈性地依照市場需求及環境變化，為公司重新找到出路，現結合KKday聯手推出多種不同的產品，檔檔皆熱銷售罄，未來也將持續推出不同行程的產品，提供更有趣的體驗行程予更多旅客。

有網友將虎航的取消信內容貼在臉書社團，寫到每組報名的旅客可獲得機票2張，稱讚這是他看過「最有誠意的取消信」，貼文也立刻引來其他人誇讚「超有誠意」、「每次這種好康都後知後覺」、「太有誠意的虎航了」。

(中時 )