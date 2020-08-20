東捷資訊(6697)偕同母公司東元集團參與此次台北國際自動化工業大展，東元集團以「智慧工廠」為題，展現新世代工廠的運作模式；而東捷資訊在展覽中扮演核心角色，發揮優異的系統整合實力，提供經營者或高階主管在總部檢視整體企業營運情境，將企業營運會使用到的系統，包含企業資源規劃系統(ERP)、製造執行系統(MES)、工廠智能維運設備等功能無縫串接，並且將系統所接收到的營運資訊以可視化動態圖表呈現，打造出「數位戰情室」，協助總部一手掌握跨部門、跨區域擴及全球的360度資訊。

除戰情室功能，東捷資訊亦展出自行研發遠距維修與智慧倉儲系統(WMS)，系統同樣可串接至企業ERP，幫助企業端歸納與整合目前庫存、物料等資訊。特別的是，東捷資訊所開發的專屬軟體結合智慧眼鏡作為撿貨與遠距維修溝通的平台，協助企業在產線設備維護與倉儲管理有更便利的解決方案，後續結合AI將可進一步化為企業的數位分身。

根據外電報導，2023年智慧工廠全球經濟產值上看2.2兆美元，隨著後疫情時期產業復甦帶動的產業回流與資訊相關軟硬體需求提升，台灣智慧工廠建置熱度亦逐漸升溫，東捷資訊擁有熟知機電製造業運作與資訊端技術的專業團隊，從客戶需求出發，透過專屬顧問的量身打造，根據企業需求提供兼具智慧與製造的解決方案，即使既有的硬體也有機會改良、升級，近期在智慧工廠導入也有明顯成效與業績成長。

東捷資訊營運長劉新正表示：「工廠智慧化並不代表所有設備需要砍掉重練，這是許多企業在面臨智慧化的掙扎之一；透過系統與設備的優化，東捷已經協助多家客戶有效提升品質、準交率或精準統計人力工時、掌握物料耗損等等產線上的資訊。而從經營者的角度出發的數位戰情室，最困難的是將來自不同系統的資訊串接與整合；但導入後，未來只要在總部就可清楚明瞭的掌握全企業所有資訊，因為清晰易讀的互動數據統整呈現方式，且不受產業別限制皆可導入，目前已有大型企業前來接洽。」看好近期商機湧現，東捷資訊對於下半年市場情況樂觀以待。

(時報資訊)