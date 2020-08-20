據住展雜誌統計，雙北市線上銷售中，平均開價降幅達20％以上的建案共有24個；其中台北市共有13個，新北市則有11個。其中，降幅前十名的建案，最小讓利幅度從25％起，真的殺很大。雙北市平均開價降幅前十大建案共有11個建案入榜，其中大安區仁愛路二段「閱狷聲」，當年平均開價最高為190萬／坪，如今降至130萬／坪，每坪大降60萬元；該建案規劃115坪～150坪，以最大的150坪戶別計，每戶總價狂降約9千萬。光是降價的額度，就能再買一戶豪宅了。

雙北市平均開價降幅前十大建案共有11個建案入榜，最低讓價幅度從25％起跳，排名第九名分別是南港「Chloe」、新店「國礎富裔河」、中山「TAKUMI」等三個建案，目前表價均比最高平均開價低二成五左右。若以調降金額作比較，則以「TAKUMI」每坪降30萬元最多。第五名到第二名，開價降幅則從30％起跳。第五名為新莊「容邑PARK」，目前平均開價為42萬／坪，開價比高峰大降30％，最低成交價3字頭，是現在副都心重劃區少數還有3字頭成交價的建案。

降幅第三高是新莊「皇翔御花園」，平均開價由最高的69萬／坪，降至46萬／坪，降幅約33％，是副都心重劃區知名建商推案、且價位平實的建案。林口新市鎮「大禮悅」平均開價僅27萬／坪，比預售時最高開價42萬／坪大降約36％。「大禮悅」前身為「善田笠品」，因建商倒閉而使建案流落法拍，法拍得標方接手後重新開賣，售價比周邊建案便宜一成到二成之間；由於價格便宜，該案今年7月間重新公開，8就初就已完銷。

雙北市開價降幅最大的是五股洲子洋重劃區「未來家-一芳洲」，平均開價由最高的49萬／坪降至29.5萬／坪，每坪少了19.5萬，降幅約40％。該案預售時恰逢洲子洋重劃區前一波房價高峰期，所以開價比較高一些，到了成屋交屋之後，建商降價促銷手上少數餘屋。

何世昌指出，線上銷售中且大幅降價的建案，都有兩個共通點，那就是銷售期較長、且全部為成屋案。至於其降價理由不一，有的是預售時開價過高、有的是總價過高、有的是曝光度低，就算降價也少人知、有的是消費者接受度不高等等。但無論為何，業者大幅度讓利，就是希望獲得消費者青睞，讓房子能夠順銷。

(時報資訊)