台股今早重挫逾500點，跌破月線，回測季線支撐。台新投顧副總黃文清表示，大盤急殺，主因中國央視發布評論，指今日在台海南北二端演習，明日開始環島大演習，甚至台灣島上空演習，軍事衝突的言論對盤勢造成衝擊。聯邦投信精選科技基金經理人洪威則預測，今天台股集中市場和櫃買成交量恐創單日新高，以集中市場而言，今成交量上看4000億元。

黃文清表示：美股封殺華為禁令利空延燒，再加上川普決定無限期推遲中美談判等消息，衝擊主流半導體類股，電子股明顯轉弱，今年四月以來台股從未跌破月線，今早跌破，代表指數要開始進行中段整理，目前支撐看季線上方約12100點。

洪威認為，今天散戶投資人恐慌性殺盤，但低接買盤也很強勁，至11點左右，台股集中市場成交量已逾2400億元。若以韓國每年4月的美韓聯合軍演造成韓股的急殺為例，往往急跌後就會有買點浮現，建議投資人以基本面佳的個股低接。

黃文清指出，美國進一步收緊對華為的限制，科技股延續弱勢，加上此前對騰訊、字節跳動等中國企業啟動的淨網行動以及推遲評估第一階段貿易協議之會談，皆顯示中美關係再度趨緊，建議轉往基期較低的傳產族群，電子股待止穩後再介入，以旺季效應股為主，後續關注中美關係，台灣外銷訂單等總經數據。

(時報資訊)