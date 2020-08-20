警民合作查獲詐欺車手，警方當場查扣手機3支及現金46萬元。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗1名劉姓女子日前應徵工作，完成公司指派任務，帳戶卻遭凍結，察覺有異向警方報案，警民合作揭發詐騙集團犯案手法，並將2名車手逮捕到案。

劉女在網路上找到會計工作，該公司以外資公司需要匯領資金名義為由提供帳戶後，並依照公司指示，前往金融機構臨櫃或提款機，多次提領百餘萬元交給同事，後因劉女帳戶遭到警示，才驚覺遭受利用。

劉女與男友向警方報案請求協助，劉女並自扮「柯南」與警方合作，被指派提領任務後，警方隨即前往指定面交處所附近埋伏，當場查獲20歲張姓男子與18歲黃姓男子詐欺車手，並查扣手機3支及現金46萬元。

苗栗警分局表示，張男受詐欺集團上手指示前往收取現金，黃男則擔任現場監控人員，後續警方將持續調閱相關涉案跡證、通知被害人，並向上溯源追查其他涉案的詐欺成員及幕後金主，全案依涉嫌違反刑法詐欺罪及洗錢防制法等嫌移送台灣苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警察分局長賴銘助表示，詐騙集團覬覦民眾會透過求職網站或臉書社團粉絲刊登履歷或找尋工作機會，以「假求職、真詐騙！」為下手目標，騙取求職者存摺帳號等，導致求職者因此淪為詐騙人頭，若有任何疑似詐騙或相關的疑問，民眾可隨時撥打165反詐騙諮詢專線，警方積極偵辦詐騙案件，將詐騙集團的成員繩之以法，杜絕詐騙案件的發生。

(中時 )