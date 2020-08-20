因應朝野主張修憲廢考監兩院，民進黨立法院黨團今舉行「憲政改革公聽會」，探討考試院功能檢討與定位。民眾黨立委張其祿表示，五權分立制衡疊床架屋，導致制度混亂，尤其是考試院令人詬病的就是肥貓職缺，很多學界人士都想當考試委員，因為「事少、錢多、離家近」，多個願望一次滿足，張其祿笑稱「現在有點後悔當立委，感覺當考委更棒，我也想當」。

針對考試院存廢問題，張其祿說，依照現行制度，考試院只負責考試階段，公務人員進入公務體系後就歸行政院人事行政總處負責，退休時又銜接回考試院，考試院功能到底在做什麼，功能完全不如行政總處，完全看不出考試院的功能。

張其祿說，他來自學界，其實很多學界人士都想當考試委員，他也很後悔，當立委太累，他也想當考委，因為事少、錢多、離家近，所有核心功能都是考選部、銓敘部在執行，但考試院一年人事費高達近3億元，花公帑很高代價，只為維繫傳統，不符合台灣現況的發展，國人早有共識要廢除，讓權責回歸內部，人事行政總處能前後一條鞭。

與會的律師洪偉勝表示，考試用人權是行刑政院核心範圍，過去憲法傳統思考五權分立是避免尋思任用問題，希望獨立出來，但實際運作後發現，人員晉用後續銓敘保障獨立權力後，導致考用不合一，形成人事行政總處跟考試院疊床架屋的情況。

洪偉勝說，考試院過去讓外界認為政治性相較低於其他部門，但司法院針對律師考試檢討調整項目時，會中有人說考科調整是政黨輪替產物，顯見現行考試院運作無法確保較少政治干預，因此考試權獨立確保減少政治干預令人存疑。

洪偉勝提醒，如果往後考試權調整，要注意憲法層次獨立機關，做為過渡階段把考試權下放行政院獨立機關處理，要注意考試權細部規定並非必然要獨立處理，有些行政權就可以掌握，初期應該降低組織密度，能夠依法行使權比較重要。

(中時 )