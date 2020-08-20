陳廷秀表示，捷運是進步城市的象徵，有3大理由正英路須設站。（陳世宗攝）

陳淑華指出，台灣大道從安和路到東海大學應要地下化，B8到B9站應設地下街。（陳世宗攝）

台中市議會今日進行捷運藍線綜合規劃專案報告，市議員楊典忠、陳廷秀、陳淑華質詢說，行政院核定版本捷運藍線，捷運機廠設在台中港，沙鹿火車站共構全都變了樣，造成市區進入沙鹿之間超過四公里沒有捷運站，市府根本是在乾坤大挪移，市府應儘速照政院版規劃開工，切莫耽誤台中城市發展期程。

楊典忠說，捷運機廠從台中港移到龍井的山坡地保護區，有破壞大肚山生態環境之虞，沙鹿火車站、捷運藍線共構夢碎，摧毀沙鹿海線副都心的發展，而從東海大學國際街到弘光科大超過5公里沒捷運站，實在太離譜！他說，正英路口捷運站是鄰近沙鹿區 埔仔、鹿港寮、三塊厝的捷運站，住宅區建案人口持續增加，每天早晚很多家長都在正英路BRT車站接送小孩上下學，增設捷運站有其的必要性，希望市府不要拖時間影響捷運藍線動工期程。

楊典忠指出，捷運藍線應該跟台中港務公司合作共同開發國有土地，設置捷運機廠，減輕土地徵收財務壓力，沙鹿車站捷運共構，搭配轉運站創造海線副都心，正英路口設站，營造沙鹿捷運門戶區域發展。

陳廷秀表示，捷運藍線可行性規畫是路廊選定，當初設計就沒有3鐵共構的規畫，7／15日的說明會在地鄉親最重視是正英路的設站，捷運是進步城市的象徵，可行性到綜合規畫未考慮進去，三大理由出入從正英路，設捷運站有廣大陸地，保護區可變更修正，自償性的經費更有效的幫助。

陳淑華指出，台灣大道從安和路到東海大學應要地下化，不是採用高架，看到綜合規畫上從安和路到東海大學段規畫為地下化，經費從980億元暴增到1200億，增加約304億元，要能發揮場站最大價值，B8到B9站應設地下街！

交通局葉昭甫說，機場要設在港區內曾與港務公司協調三次，因港務公司不同意，才在龍井區尋找一處可以設計的地方，因綜合規劃下一步要設計，希望方案全納入交通部的規畫中，與港區協調多次無獲，交通部核定是路廊。

葉昭甫強調，未來捷運藍線完工後，不僅串聯海線雙港副都心，更與綠線串聯成十字軸網，搭配與鐵路、公車等整合，提升整體公共運輸服務量，促使台中城鄉均衡發展，提供市民更豐富的生活圈與完善的軌道運輸服務，打造富強城市。

(中時 )