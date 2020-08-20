41歲女星陳喬恩出道18年，外型始終維持在完美的狀態，靈活大眼和白皙膚質令人稱羨，不過她最近曬出一組自拍，疑似美顏相機開太大，臉型變得太詭異，部分網友一時之間沒認出，直呼：「還是原裝的好看，這樣就變成網紅臉了！」
陳喬恩凌晨1點多在微博寫道：「錄影錄到此刻，我的臉完全消腫，因為流很多汗所以妝也好貼～以後都發半夜錄影吧！」她精挑細選PO了4張自拍照，未料被抓包濾鏡開太強，額頭不但大大凸出，臉型還呈現不自然的倒三角形，下巴也尖到不行，對比過往的自拍照明顯不同，讓許多網友紛紛留言：「為什麼我感覺變了…」、「我沒認出她來，我還反覆確認微博名字」、「美顏太過了」、「感覺鼻子跟以前不一樣了」。
陳喬恩和小9歲的馬來西亞富二代Alan交往後，婚事和身形變化都備受矚目，她前陣子被陸網瘋傳穿寬鬆衣、走路外八影片，被傳可能已懷孕，對此，陳喬恩錄影片澄清，表示自己沒有懷孕「我只是胖了」，並透露她已在減肥。
(中時新聞網)
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