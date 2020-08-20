IKEA與泰國知名時尚潮牌Greyhound Original聯名推出全新SAMMANKOPPLA限量系列，以曼谷街頭為靈感，運用多重幾何圖形與繽紛色彩重現熱鬧氛圍，結合創意功能性設計，在家也能展現潮流時尚。

SAMMANKOPPLA系列包括椅套、LED多用途燈、購物袋、靠枕、地毯、衣帽架等23款限量家具家飾品。除了時尚設計，更訴求實用及多功性，並運用再生材質打造日常居家用品，更為居家增添潮流感。

Greyhound Original是泰國最受歡迎的潮牌之一，充滿曼谷風味的設計與豐富創意受到時尚人士的喜愛。IKEA創意經理Michael Nikolic表示，Greyhound的設計態度輕鬆有趣，而且他們總會在設計上加入神來之筆。像是受曼谷當地文化影響，舊塑膠桶造型的燈、用寶特瓶素材製作的地毯，不僅創新，也傳遞了永續發展的精神。

更藉由回收、再利用還有創意改造物品的過程，並以多功能和平易近人的價格為出發點設計出各項產品，Greyhound Original執行創意總監Bhanu Inkawat強調「曼谷，是一座什麼事都可能發生的城市，它讓我們看到不完美也可以很完美」。

(工商 )