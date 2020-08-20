隨著越來越多企業赴港第二上市，港交所將逐步放寬政策為其謀福利，港交所行政總裁李小加表示，這些第二上市企業未來一定會納入港股通。

李小加指出，當前新經濟公司為香港市場帶來巨大、不可逆的轉變，這些股票交易表現強勁，港交所也為此推出恒生科技指數。

當前不少在美中概股有意赴港兩地上市，日前第二上市公司阿里巴巴也已確認納入恒生指數，李小加強調，未來一定會進行第二上市公司納入港股通的方案，目前仍進行相關工作。

此外，對於自己接班人問題，李小加稱，董事會正進行相關工作。

(工商 )