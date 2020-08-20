李小加：第二上市公司將會納入港股通 11:332020/08/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著越來越多企業赴港第二上市，港交所將逐步放寬政策為其謀福利，港交所行政總裁李小加表示，這些第二上市企業未來一定會納入港股通。 李小加指出，當前新經濟公司為香港市場帶來巨大、不可逆的轉變，這些股票交易表現強勁，港交所也為此推出恒生科技指數。 當前不少在美中概股有意赴港兩地上市，日前第二上市公司阿里巴巴也已確認納入恒生指數，李小加強調，未來一定會進行第二上市公司納入港股通的方案，目前仍進行相關工作。 此外，對於自己接班人問題，李小加稱，董事會正進行相關工作。 (工商 ) #李小加 #納入港股通 #當前 #第二 #港交所 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》Fed加劇復甦疑慮 美股收低 08:352020/08/20 財經 華為風暴狂燒！台積電重挫近3％ 台股崩跌逾400點 09:322020/08/20 財經 華府促大學基金快賣中資股 04:102020/08/20 全球財經 美股與經濟脫鉤 財經名嘴：別被股市創高騙了 11:492020/08/20 財經 傳27日登美股 小鵬汽車募10億美元 04:102020/08/20 全球財經 《港股》恆指大跌近500點 黃金股重挫 10:512020/08/20 財經 證交所六機制 加強KY股監理 04:102020/08/20 財經要聞 歷年新高 港交所H1賺逾52億港元 04:102020/08/20 全球財經 陸企爆下市大危機 揭川普凶狠追殺內幕 00:032020/08/20 財經 港股午盤大跌500點 友邦跌3.3％ 12:282020/08/20 財經 財經熱門新聞 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 華為風暴狂燒！台積電重挫近3％ 台股崩跌逾400點 - 財經 - 工商 咦？康友董事會 要向會計師提告 - 日報 SpaceX接到48顆衛星發射大單 明年起首發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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