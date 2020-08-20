中美關係持續惡化，除使兩岸關係無法改善外，美擴大華為禁令供應範疇，也使包括台商在內的亞洲地區龐大科技供應鏈，將遭出貨受阻厄運，雖部分外資覺大陸小米等其他陸企品牌，可補上華為訂單缺口，但這不是短時期一蹴可及，在基本面變數風險閃現黑天鵝下，使台股電子族群在近3個交易日連環下殺。

台股周四開低殺低，分5波向下探底，盤中最低點一度觸及12144點，連續失守12700點、12600點、12500點、12400點、12300點及12200點，慘跌634點，顯示市場恐慌情緒急遽升溫，由於電子股前波漲幅多滿大，短線拉回幅度暫不宜預設立場，不過，低檔季線關卡，或是觀察指標，畢竟大盤今跌破月線後，現下看起來，短線似在季線之前，稍見止跌契機。

大盤目前的月線位置約在12709點，季線則在12056點，迄上午11：18的加權指數暫報12351點，仍大跌427點，跌幅3.34%，成交2521億元；市場預期今成交值或再突破逾3千億元，而設若指數仍重挫，則量價在高檔不排除將出現失控局面，不宜漠視。

目前台積電、股王大立光與鴻海等蘋果供應鏈三大天王，都開低殺低，重量級集團股在檯面上僅華航逆勢演出，但不具認同度，包括台塑四寶、台泥、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、和碩、聯電、日月光投控及廣達等，悉數臉色鐵青；此外，台股連番回挫且呈急殺後，短線是否出現融資多殺多疑慮，還待進一步追蹤。業內人士評估，在短底未浮上檯面上，操作暫宜保守。

(工商 )