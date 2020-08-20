國民黨內政委員會召委陳玉珍原申請考察東沙島，卻被以機密作業不及為由阻擋。國民黨團今天開記者會反駁，陳玉珍更點名曾經主辦東沙考察的民進黨立委王定宇，2018年3月王定宇從飛機上就開直播，整個島地形都拍進去，如果藍委去有洩密添亂疑慮，那王定宇這樣算不算中共同路人？

陳玉珍強調他五月就有說要去，公文8月14日發出，他點名王定宇2018年3月也是6天前發公文。有人批評陳玉珍去是在局勢緊張下去添亂甚至還有竊取機密說，陳反控王定宇當時考察東沙島 也是因為中共解放軍的轟-6K在南海演練起降那時間就不危險？王定宇從飛機上就開始直播，這樣沒洩密？這樣算不算中共同路人？

國民黨立委李德維也表示，2016、2018、2020三次要去東沙考察，公文發文日期都差不多是提前六天左右，三次內政委員會的作業完全一樣，不知道空軍司令部遭受什麼壓力跟黑手，要求用作業不及來阻擋考察。

國民黨立委鄭正鈐也質疑，國防部說要用機密行程，但8月17日才剛剛有一團大學生團從東沙參訪後回來，也沒要求學生登島不能帶手機等，大學生能去東沙島，國會議員不能去？

國民黨團書記長林奕華也指出，這次陳玉珍已經很配合，依照相關單位要求只讓立委去，但過去姚文智在擔任立委的時候也辦過東沙考察，當時不僅開放公費助理隨行，甚至同行還有非公費助理也參加了。她也批評在放話影響官兵休假跟機位不夠的問題，是誰在放假消息？誰在做政治操作？

(中時 )