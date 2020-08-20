有性感小野馬之稱的韓國女星泫雅，近日宣布即將於8/26號正式回歸舞台，這也是繼她去年11月所發行的單曲《Flower Shower》後時隔9個月回歸。她在IG上陸續「劇透」秀出多個MV側拍短片，火辣的形象照也在這幾日公開十分吸睛。

泫雅出道多年人氣始終居高不下，但在2018年時因認愛師弟DAWN（金曉鐘）後，雙雙遭到原經紀公司Cube開除，泫雅還因壓力過大加上輿論的抨擊體重一度掉到只剩43kg，好在之後加入「江南大叔」PSY所開設的P Nation，不僅與DAWN的感情更加穩定獲得粉絲的支持，去年底推出的單曲《Flower Shower》也創下佳績，成功挽回高人氣。

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不久前宣布即將回歸的泫雅，率先曝光的影片中維持一貫性感形象，不僅對著鏡頭撫胸熱舞，新公開的形象照更是讓粉絲們看得臉紅心動，只見她穿著白色挖空泳裝混搭牛仔褲，凹凸有致的好身材一覽無疑，其中一張雙腳大開配上高傲的表情再度電暈一票網友，吸引超過54萬人按讚。

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(中時新聞網)