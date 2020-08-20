彰化縣衛生局「逆時中」，一名美國返台少年未出現症狀，但檢驗後卻確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，為此下令政風處調查。不少民眾替彰化縣衛生局長喊冤，不過民進黨立委蔡易餘卻指出，彰化縣衛生局私下偷偷普篩，「看來看去就是試劑商利益很大啦」。

彰化縣主動通報確診案例，卻遭政風處調查，引起論戰。不少民眾力挺彰化縣衛生局，表示「不論有症狀無症狀，反正都篩檢陽性了，應該是大功一件，現在又扯什麼核銷問題，讓人實在看不下去」「欲加之罪，何患無辭」，但也有人認為陳時中作法並沒有錯。

對此，蔡易餘在臉書表示，明明美國CDC早證實隔離14天後病毒幾無傳染力，如果普篩不是要取代隔離政策，「還得先隔離10天再篩，那還普篩個毛？」並指出彰化縣政府私下偷偷幹了四個月，篩1400人才出現一個無症狀感染者，不就證明隔離政策有效，「這群急普篩人還如獲至寶趕快拿來批判陳時中，有夠醜陋，看來看去就是試劑商利益很大啦！」

（圖／摘自蔡易餘臉書）

(中時新聞網)