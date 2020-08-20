台灣駐索馬利蘭代表處日前揭牌，與索馬利蘭存在主權爭議的索馬利亞發表聲明譴責台灣違反「一個索馬利亞」原則，抗議台灣與索馬利蘭發展關係侵犯索馬利亞領土完整與國家主權。外交部發言人歐江安今天表示，「一索」和「一中」原則一樣可笑而荒謬，相信索馬利亞是受到中國影響才發出聲明。

歐江安指出，索馬利蘭自1991年宣布獨立以來，已進行了3次總統大選，是穩定的民主政體。索馬利蘭持續進行民主深化與良善治理，長久以來扮演維持東非地區和平的重要カ量。

歐江安表示，台灣與索馬利蘭同為民主自由國家，理念一致，我國政府基於與索馬利蘭政府及人民間多年友誼，以及雙方共享自由、民主、公義及法治等價值，決定互設代表處，進一步深化雙邊合作。我國與索馬利蘭發展關係，這與已經在索國設處的英國、丹麥、衣索比亞、土耳其、吉布地、加拿大、歐盟及聯合國等國際成員並無不同，中國及索馬利亞政府無權置喙。

歐江安說，我國將繼續與理念相近國家緊密合作，貢獻於區域與全球的安定與繁榮。台灣將持續奠基於務實外交，互惠互利的精神，持續深化與索馬利蘭的雙邊合作。我國歡迎全球任何愛好自由、民主的國家與台灣發展實質友好關係。

歐江安重申，台灣是台灣，從來不是中華人民共和國的一部分，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際間代表台灣人民，更無權干涉台灣與其他國家發展關係。對於中國政府動轍以虛構的「一中原則」打壓他國與我國交流互動，外交部予以強烈譴責。中國政府剝奪自由、迫害異己、侵犯人權的作為才會受到國際社會唾棄。

(中時 )