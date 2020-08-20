彰化縣衛生局揪出美國返台少年確診，卻被中央流行疫情指揮中心啟動政風調查。彰化縣衛生局長葉彥伯昨表示，居家檢疫者就醫採檢，都按照標準流程，不管有無症狀，全程掌控，資料都建置在系統，中央都看得到、查得到。資深媒體人李艷秋則諷刺表示，葉彥伯被政風調查一點都不冤枉，因為他至少犯了包括「打臉陳時中，罪不可赦」等幾大錯誤！

彰化縣衛生局長葉彥伯被政風調查，李艷秋在臉書指出，她覺得一點都不冤枉，因為葉彥伯至少犯了幾大錯誤：

1.陳時中說無症狀不篩，因為從磐石艦就知，不篩不知道，篩了就知道，葉彥伯卻偏偏去篩沒症狀的人，還驗出一個確診，「打臉陳時中，罪不可赦」。

2.無症狀者「來自美國」。若來自賴索托、菲律賓就算了，美國衛生部長剛來過，在外交大勝利的氛圍中，葉彥伯就公布美國無症狀確診者入境，這不是白目嗎？「不查你怎對得起老美？」

3.陳時中說，這半年多彰化已經對上百名無症狀者做篩檢，言下之意，「我忍你很久了」，竟然不知收斂，非要驗一個無症狀的確診者出來，這種「故意」再忍就內傷了。

4.中央嘴都說乾了，不要普篩，葉彥伯竟然去找台大公共衛生學院合作，對縣內進行萬人普篩，還打算公布結果，違抗中央的命令不說，還可能篩出不能說的秘密，「用政風查你，剛剛好啦！」

5.台灣最喜歡學位霸凌，整個事件已經歪樓變成『公衛博士vs牙醫學士』，陳時中是牙醫學士又怎樣？不談專業，光是政治正確就比葉彥伯強，葉彥伯一個公衛博士，跨越藍綠，幹了16年還是個衛生局長，這麼沒出息，還敢逆時中？

6.陳時中不普篩的說詞，包括「沒必要」、「會有漏網」、「會讓大家鬆懈」、「檢疫14天比什麼篩都有效」，最新說法是「台灣人有病就看醫生，所以有第一線醫師把關，不必普篩」，就可知道他已盡了洪荒之力，葉彥伯非要戳破他，拉他下神壇，不查葉彥伯難道查陳時中嗎？

7.此事讓在野及有心人有機可乘，媒體為葉彥伯戴上「台灣李文亮」的冠冕，這是把民進黨比做共產黨嗎？這已經是國安問題了，光政風查是不夠的，國安單位幹嘛去了？

李艷秋最後諷刺表示，陳時中說衛福部政風處是第三人最公正，外界猜測他要用貪腐瀆職辦此案，果真如此，全民幸甚！「相信政府相信黨，讓我們睜大眼睛，看衛福部政風處如何公正辦案！」

(中時新聞網)