退輔會20日說明「榮民榮眷基金會推廣及保存榮民文化」初步成果，董事長李文忠（左）以照片來說明推廣的成果。（鄭任南攝）

為服務照顧弱勢榮民、榮眷，退輔會於1997年捐助成立榮民榮眷基金會，基金會於今日召開記者會，向社會各界報告推廣榮民眷村文化成果，未來除了持續擴大照顧榮民榮眷服務工作，更會與文化部、桃園市政府合作，將基金會打造成榮民眷村文化推廣與保存的基地。

身兼基金會董事長的退輔會主委李文忠指出，為推廣榮民文化榮民榮眷文創學院，目前已開設編採寫作班、影像記錄剪輯班等班隊，共計35員學員結訓，並拍攝六部微電影，以宣揚榮民為社會奉獻的感人故事。

另外還與全國眷村組織合作，共計補助台北市北投中心新村等四個單位，核定補助金額276萬元，以鼓勵各項創意提案，發掘更多榮民的記憶與故事，為保存眷村家鄉記憶而努力。

此外為擴大傳承榮民眷村文化，今年初基金會特別與文化部每年各出資500萬元，合作建置榮民與眷村文化主題國家文化記憶庫，委請國立新竹生活美學館辦理相關輔導、培育課程，以產出符合計畫精神之成果；目前已徵選新北市五股區「陸一社區發展協會」等十個補助單位，總計補助535萬元，未來將協助獲補助單位產出優質成果建置數位化記憶庫。

另外基金會每年出資250萬元與桃園市政府合作建立「中華民國眷村資源中心」，透過多元文宣方式擴大推廣；今年共計補助中原大學等三個單位，共525萬元，期望結合眷村色彩與設計展示、出版推廣眷村主題繪本等方式，建構全國眷村知識串聯窗口及交流平台。李文忠指出，與桃園市府合作是因為桃園為昔日全台眷村最多之處，且從朱立倫市長起即熱心眷村保存工作。

李文忠還說，基金會未來每年將持續與文化部和桃園市政府合作，只要榮眷還在，就會持續下去，不過每年可合作的金額額度不同。未來也尋求與其他縣市合作，主要爭取台北市、新北市、台中市、高雄市，目前在爭取台中與新北市府合作上已有進展。

(中時 )