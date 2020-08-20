陸LPR利率連續4個月不變 降準機率明顯下降 11:542020/08/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行公布20日公布，大陸8月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，這已是該數字連續第4個月持平，市場認為大陸全面降準機率明顯下降。 人行數據顯示，大陸8月LPR一年期利率為3.85％，五年期以上品種利率4.65％，為連續第四個月持平。 中國證券報引述分析人士文章稱，預計年內人行貨幣投放將主要通過公開市場逆回購和中期借貸便利（MLF）等操作進行，全面降準的可能明顯下降。 文章稱，日前國常會已強調，保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌。故政策的流動性管理會更加注重適度。 (工商 ) #數字 #LPR #降準 #大陸 #不變 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資在陸併購不減反增 前5月達90億美元 02:132020/08/20 兩岸 美槍騎兵 連3日逼近陸東海防識區 04:102020/08/20 焦點新聞 操盤心法－傳產類股挺身而出，維繫台股多方格局 04:102020/08/20 證券．權證 中國政金債ETF 異軍突起 04:102020/08/20 投資理財 陸8月貸款市場報價利率未調整 連4月不動 11:352020/08/20 兩岸 個金紓困展延 二外銀提條件 04:102020/08/19 投資理財 《傳產》打到骨折 這建案降額可再買一戶豪宅 11:252020/08/20 財經 徵詢採檢4個月後蹦翻案 各大醫院設篩檢站難道不是中央政策 12:052020/08/20 生活 企業盼降營所稅 總統展誠意 04:102020/08/20 財經要聞 疫情疑慮升溫 民眾對經濟樂觀度驟降 09:302020/08/20 財經 財經熱門新聞 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 華為風暴狂燒！台積電重挫近3％ 台股崩跌逾400點 - 財經 - 工商 咦？康友董事會 要向會計師提告 - 日報 SpaceX接到48顆衛星發射大單 明年起首發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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