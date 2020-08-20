中國人民銀行公布20日公布，大陸8月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，這已是該數字連續第4個月持平，市場認為大陸全面降準機率明顯下降。

人行數據顯示，大陸8月LPR一年期利率為3.85％，五年期以上品種利率4.65％，為連續第四個月持平。

中國證券報引述分析人士文章稱，預計年內人行貨幣投放將主要通過公開市場逆回購和中期借貸便利（MLF）等操作進行，全面降準的可能明顯下降。

文章稱，日前國常會已強調，保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌。故政策的流動性管理會更加注重適度。

(工商 )