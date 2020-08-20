鍾欣怡日前一家人出遊時，在賣場差點上演衝突劇碼，她近日在直播時提到，自己個性向來溫和，鮮少與人發生衝突，但如果有人傷及自己的孩子，絕對會義無反顧挺身而出。由於疫情減緩後，大家都在報復性出遊，在原本就已經人滿為患的賣場遇到一位中年男子，男子飛奔找尋自己想買的東西，在完全不注意他人的情況下，直接跨騎到自己孩子身上，導致孩子驚嚇被壓到！

鍾欣怡見狀，上前跟對方質問發生什麼事，男子一開始完全不想認錯，但從孩子的臉上有明顯的紅腫，而爭執的聲量已經開始讓旁邊的人圍觀，加上這時老公出現，男子才被迫道歉。她在直播表示，很多時候女性自己獨自帶著孩子出去，經常會遇到無法隨時隨地監看著孩子的狀況，自己也經常發生一打二的時候，無法兼顧兩個孩子。

透過這次意外，鍾欣怡希望可以讓大家對帶著孩子的父母有多一點同理心，並笑稱如果大家都無法有多一點同理心，以後誰還敢生孩子。

(中時 )