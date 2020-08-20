民進黨中央黨部主委邱建富譴責造成防疫破口。（邱建富提供／吳敏菁彰化傳真）

王惠美表示，民調70％支持彰縣府做精準篩檢。（吳敏菁攝）

查辦彰化衛生局議題延燒，民進黨彰化縣黨部主委邱建富，今天公開強烈譴責縣長王惠美自己成為防疫破口，還嗆聲中央政府，嚴重傷害彰化餐飲旅遊業商機。彰化縣長王惠美表示，不敵網軍，但民調有70％的民眾是支持彰化縣政府做精準篩檢。

邱建富開記者會，公開表示，「恭喜這兩天彰化縣長王惠美終於占盡各大媒體版面，讓彰化縣在一夕之間爆紅，起因都是17日公布的國內新增1例境外移入新冠肺炎（案485）， 王惠美還說要調查連我一起調查」。

邱建富指出，彰化縣未依中央訂定的標準，自行篩檢無症狀新冠肺炎感染者有錯在先，建議中央一併將王惠美調查清楚。了解縣府是否有圖利特定檢驗單位以及配合篩檢單位的遴選標準，另就檢驗報告的標準依據何在？重重疑點，政府務必查察徹底，以免造成彰化縣民更大的恐慌。

縣長王惠美表示，檢疫過程都依照中央防疫規定，有兩個方式，一個是有家屬，家屬保持適當距離，戴著口罩，就可以直接送到醫院，衛生局會通報醫院，醫院會帶檢疫者走檢疫路線進去，不會與民眾接觸，醫生也做好防備在等檢驗的人；另外一個方式是家裡面沒有人可以幫忙，可以透過119或防疫專車，同樣先行通知醫院做好準備等要受檢驗的鄉親，這從以前一開始疫情到現在我們的標準就是依照中央的標準在做。

王惠美表示，精準篩檢是屬於社區監控的正常程序，彰化縣衛生局沒有經手經費，全由醫院向衛福部申請，所有案例都在電腦上，衛福部都看的到。再者，葉彥伯擔任台灣篩檢學會理事長最主要是針對癌症以及慢性病的部分，與新冠肺炎篩檢無關，不要一個職稱抹黑人格，這不公平。

王惠美指出，目前在八大人潮聚集處會遵循中央要求戴口罩，中央還沒有罰則，彰化縣政府絕對配合中央防疫中心，怎麼規定就怎麼辦。彰化縣政府因謹守財政紀律，沒有網軍，也不敵網軍，但民調有70％的民眾是支持彰化縣政府做精準篩檢。

王惠美更進一步指出，彰化縣政府在沒有增加費用下與台大合作新冠肺炎血清抗體調查。

(中時 )