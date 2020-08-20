欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）等載板族群受惠外資看讚ABF載板需求後市，近期股價漲勢強勁。惟受華為禁令升級隱憂發酵，隨著今（20）日大盤一度暴跌633.88點，欣興、景碩、南電股價難逃衝擊，盤中全數亮燈下殺跌停板。

欣興今日開高小漲0.8％後賣壓出籠、一路下殺79.7元跌停價，景碩開高上漲1.68％後同步摜壓下殺跌停69.8元，截至11點10分仍雙雙跌逾9％。南電持平開出後一度上漲2.11％，隨後亦下殺直探跌停價128元，目前跌幅收斂至8％，表現相對較有撐。

觀察三大法人動態，欣興19日續獲買超1877張，本周迄今合計買超5814張。景碩19日遭調節賣超2775張，本周迄今合計仍買超3578張。南電則遭明顯偏空操作，19日賣超370張、本周迄今合計遭賣超達1萬1826張。

隨著5G、人工智慧（AI）等高速運算（HPC）對ABF載板層數及面積需求提升，市場供需持續吃緊，使載板廠近年營運扭轉過往頹勢。多家外資認為，ABF載板缺貨狀況恐延續至2022～2023年，對此看好欣興、景碩、南電等載板廠營運持續受惠，紛紛調升目標價。

(時報資訊)