在中國軍演和軍事衝突的言論下，台股爆量急跌！富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，市場消息面不確定因素造成股市波動加大，非經濟因素造成的短線修正，皆是逢低進場的買點；科技股漲多，進入高檔修正，資金轉入傳產布局。

富蘭克林華美投信也提醒投資人，短線因市場急跌，中小型股會相對波動與風險大，投資人應審慎觀察。但從今早新台幣匯價仍呈現升值逾1角，顯示資金並未外流，在資產配置上，可挑選經由專業基金經理人操盤的台股一般型基金逢低布局，或以定期(不)定額方式，中長期布局。

周書玄表示近期的修正主要因為華為供應鏈受到美國加大限制條件的影響，連帶拖累台灣科技供應鏈廠商，造成股市波動；由於華為製造技術影響加上疫情拖累無法及時擴大對非美以外地區布局，將使華為基地台、手機製造等也踩剎車。

周書玄分析，台灣科技股原本第二季為新冠疫情受惠者，現在短線看來，科技股轉變成疫情受害者，接下來應看中國怎樣扶植科技與5G手機的供應鏈不斷線，讓中國研發與製造再繼續升級。

(時報資訊)