中菲行(5609)攜手今年初合資的德國子公司，運用近50年夥伴關係及豐厚的物流經驗，為印刷電路板(PCB)製造大廠客戶，客製化超大尺寸設備物流解決方案，從德國希爾施霍恩訂艙經香港到大陸深圳，不僅大幅節省可能產生的巨額倉儲費用，更有效協調特殊設備廠商無縫接軌當日清關貨物，凸顯與合資子公司為客戶超前部署，短短一周內完成專案的合作綜效。

新冠肺炎疫情第二波於全球各地捲土重來，航班艙位預訂的困難程度雪上加霜，中菲行表示，特別是大尺寸重貨，除了得靠長期合作關係的維持才有機會預訂艙位，還必須完全配合航空公司的載貨時程以免受罰。

然而，在此航空秩序紊亂時期，中菲行的專案團隊全程監控，於臨時被航空公司拉貨(Cargo Off-load)的第一時間，為客戶規劃最佳替代方案，安排讓被分批裝運(Partial Shipment)的抵達貨物，在極短時間內成功申請一日押車，大幅省下巨額的機場倉儲費用。

而押車申請著重長期合作關係，像是一般中小型物流業者，便很難適用這個方案，顯示中菲行在緊急應變的方案規劃與長期投入的夥伴關係，完全能適時因應客戶的需求做彈性化的調整。

在這次的專案中，除了協助規劃17只總重70噸的超大尺寸設備運送、特殊平板車及吊掛車的申請、客製化文件準備與提供客戶即時貨況追蹤回報，中菲行的挑戰包括從應變航空公司臨時拉貨須於3天前預訂並協調7台平板車的裝載時程，才能避免延遲裝載費(總額的50％)的產生，以及當日完成大尺寸重貨因客戶提供報關重量與海關實測重量差異超過3％。

卡關的問題，到成功須按客戶要求將貨物依採購訂單分車運送，皆是在專案團隊與當地海關及卡車等策略合作夥伴的高效配合下，才能無縫接軌完成所有貨物到達後當日完成清關與配送的任務。也由於客製化完整部署，獲得客戶信任，讓中菲行今年業績一路攀高，第2季營收、獲利分別達到70.35億元及4.71億元的高度成長，創下單季新高。

(時報資訊)