美國加重制裁華為效應持續擴大，傳出大陸為加速去美化，將調整相關產品，故將放緩對5G的步調，此舉恐衝擊台系相關概念股下半年營運，今(20)日網通5G概念股聞訊重挫，明泰(3380)、合勤控(3704)、波若威(3163)一度跌停，聯亞(3081)、昇達科(3491)、眾達-KY(4977)一度重挫逾7%，譁裕(3419)、中磊(538)、智易(3596)、啟碁(6285)也全數重挫，網通股成為空方重災區。

美中關係持續惡化，使得大陸不得不加速去美化腳步，傳出大陸電信商華為、中興為加速去美化，有意改變產品設計，故恐導致5G建設恐放緩，這將使得原先期待的5G商機出現變數，恐有遞延風險，大陸為全球最大5G市場，台灣網通廠也多直接、間接接單，一旦大陸5G建設因在與美衝突下減緩，對台系網通廠原先預期自下半年陸續放量的5G訂單，將徒增變數。

大陸電信業者在建設5G上，大型基地台多以自家華為、中興為首選，再者才會是國際一線廠愛立信、諾基亞等，儘管大型基地台和台系網通廠無直接出貨關係，但多還是有間接出貨，且因5G具有高頻特性，故室內穿透性差，補強大型基地台不足的小型基地台重要性也較4G時代更加重要，加上小型基地台具有體積小、建置成本低，且網路容量可擴增，讓電信商可以最具成本效率之方式彈性組網，5G小型基地台量隨之成長，台網通廠包括中磊、合勤控、智易等在小型基地台深耕已久，由3G、4G LTE就開始出貨，故在5G時代也是大陸電信商重要的夥伴，假設若大陸真因美加大對華為制裁而放緩速度，則對台拉貨是否會有遞延現象，則有待觀察。

大陸官方力促衝刺5G，根據大陸公布數據顯示，截至2020上半年，大陸三大電信業者中國移動、中國聯通和中國電信已在大陸建立超過25萬個5G基地台。

(時報資訊)