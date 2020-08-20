台積電ADR 19日小跌1.1%，但隨著美股電子盤下跌，台股跌破月線，台積電(2330)同步開低走低跌落月線之下，盤中最低大跌26.5元至401元，也回測7月27日的開盤大跳空開高之部分缺口。

台積電ADR 19日下跌0.87美元，以78.54美元作收，約為每股新台幣463.51元。台積電今早最低下跌至401元，與台積電ADR的逆價差拉大至逾60元。今日最低點401元，跌幅6.19%，市值也降至10.39兆元。

台積電因技術領先之優勢，不受華為禁令影響；台積公司對第3季營運展望樂觀，預期單季營收將季增9.3%，並調高今年營收成長預估，將成長超過2成。台積電股價盤中跌幅收斂，跌11.5元至416元。本周三個交易日，外資累計買超台積電19555張。

台積電於7月16日舉行線上法人說明會，預期本季營收將達112億至115億美元，季增9.3%，優於市場預期，並將創歷史新高。台積電今年營運表現亦將優於業界水準，全年美元營收將成長超過20%，將再創新高。

先前在7月下旬時，因英特爾（Intel）7奈米處理器進度延遲，對手超微（AMD）與晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）同步大漲1成，並同創歷史新高。台積電於7月27日股價跳空開高，單日大漲38.5元424.5元，7月28日更在早盤創下466.5元的新高價，市值創下12.09兆元新高。

英特爾公布，7奈米處理器生產時間恐將較原計畫延遲約6個月時間，不排除可能委由第3方製造應急。市場看好超微可望趁機擴大市占，超微代工廠台積電營運也將連帶受惠，此外，市場並預期，英特爾若委外代工，台積電贏得訂單的機率高，將為營運注入成長新動能。

(時報資訊)