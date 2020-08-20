不甩以色列保有中東空優抗議 川普想賣阿聯F-35 11:432020/08/20 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據參與政府官員對話的業界消息人士透露，美國正著眼軍售阿拉伯聯合大公國F-35隱形戰機。 據路透19日報導，一旦美國出售阿聯F-35，可能削弱以色列在中東的軍事優勢。而以色列和阿聯上星期才說，在美國總統川普牽線達成的協議下，他們的外交關係將正常化，並建立更廣泛的新關係。 (中時新聞網) #阿聯 #35 #中東 #以色列 #空優 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 俄羅斯AK-19 突擊步槍 竟採用北約標準口徑5.56公釐 - 軍事 作戰半徑超過1,000海里 美針對印太研製新世代航母艦載戰機 - 軍事 制敵利器 陸055艦尾4巨砲這樣用 - 軍事 擁4優勢 陸055艦靠殺手級技術 - 軍事 影》2死神無人機敘利亞墜毀 美說是相撞 盛傳遭擊落 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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