據參與政府官員對話的業界消息人士透露，美國正著眼軍售阿拉伯聯合大公國F-35隱形戰機。

據路透19日報導，一旦美國出售阿聯F-35，可能削弱以色列在中東的軍事優勢。而以色列和阿聯上星期才說，在美國總統川普牽線達成的協議下，他們的外交關係將正常化，並建立更廣泛的新關係。

(中時新聞網)