日本美女主播鷲見玲奈去年爆勾搭已婚男拍檔增田和也，雖後來電視台證明清白，難救鷲見玲奈小三形象，但近日在一份日男最愛票選中，鷲見玲奈竟打敗有「日版張鈞甯」美稱的田中美奈實，可見大眾對名人不倫戀的「常態」似乎不太在意，過去有不少日本女星或主播曾陷不倫戀，有人當年爆哭後來重拾幸福，也有人理由太扯，至今仍成為汙點。

1. 貝琪

混血女星貝琪（Becky）4年前爆出不倫戀，和已婚樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音鬧出婚外情，她原先否認，後來又被報導似乎很得意藉此逼退正宮，還傳訊給川谷繪音「感謝（週刊）文春！」、「才不是不倫，也不是掠奪！」，消息曝光後被外界罵翻，她聲淚俱下再度出面道歉，去年2月貝琪閃嫁，和巨人棒球隊教練片岡治大結婚，男方還是她10年粉絲，轉當幸福人妻。

2. 高橋由美子

高橋由美子是90年代日本觀眾的女神，但近年她常被拍到身形發福，2018年被周刊拍到和人夫酒後開房，報導指出人夫B先生是高橋由美子多年粉絲，兩人3年在居酒屋認識，B男不顧已婚、育有一女的人夫身分，接受高橋告白後還攤牌和妻子提離婚，正宮怒不可遏，便向周刊舉爆高橋由美子破壞家庭。

3. 紫豔

F奶演歌歌手紫豔2016年為周刊拍攝全裸露毛寫真，同時她也爆出與國寶落語家桂文枝長達20年不倫戀真相，指男方為了渴求名譽，狠心拋棄情婦，紫豔還曾收過高達380萬台幣的「情婦津貼」，但桂文枝否認到底，去年紫豔驚傳用藥過度意外身亡，享年41歲，傳她生前本來還考慮拍AV復出，令人唏噓。

4. 齊藤由貴

53歲女星齊藤由貴1994年與圈外人結婚，生下一子二女，2017年被她周刊報導沾已婚男醫生，大搞W不倫（雙重不倫），兩人被拍到十指緊扣，齊藤由貴第一時間開記者會澄清：「當時怕摔倒才牽了一下」，否認當小三，不久周刊登出齊藤由貴和男醫生的熱吻照，讓兩人百口莫辯，齊藤由貴才認說謊，表示是為了保護小孩才無法說出事實，男醫生則無奈說：「我還是想保護齊藤由貴小姐，但現在的我無法辦到」。

(中時新聞網)