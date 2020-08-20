板橋分局長劉炯炫慰問受傷員警。（王揚傑翻攝）

新北市警板橋分局板橋派出所2名員警昨（19日）晚查訪一起家庭糾紛案，被查訪的44歲李姓男子無端爆怒，口出穢言並出手推打員警，員警祭出辣椒水伺候，將李男逮捕，偵訊後以妨害公務罪嫌送辦。

昨晚10時許，17歲李姓少年和友人在路上巧遇12歲的表弟，遂邀表弟同行，開始本有說有笑，但言談中發現表弟過於女性化，萌生厭惡之心，最終隱忍不住，動手毆打表弟後，忿忿離去。

表弟返家後告知家長，家長向警方報案，員警遂至李姓少年住處查訪，少年父親不配合員警訪查，甚至出言辱罵並出手攻擊員警，員警取出辣椒水朝李男噴灑，將其制伏，帶回派出所偵辦。

逮捕過程中鐘姓警員眼鏡毀損、右手指遭咬傷，吳員右腳踝扭傷，送醫治療後已無大礙。事後板橋分局長劉炯炫得知部屬受傷，立刻帶上補品到派出所慰問。

李男供稱，因近日與前妻不愉快，心情鬱悶，才把怒氣發洩在員警身上。偵訊後，警方以妨害公務罪嫌將李男移送偵辦；少年受傷部分，家長仍在考慮是否提告。

(中時 )