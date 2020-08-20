麗寶樂園預估馬拉灣將引爆暑假最後一波人潮。（陳淑娥攝）

大甲警分局也派員加強巡簽。（陳淑娥攝）

大甲警分局也派員加強巡簽。（陳淑娥攝）

中部某水上樂園「性騷擾」事件層出不窮，讓許多女生嚇得花容失色，為打造安心戲水環境，麗寶樂園預估暑假最後一波人潮將引爆，馬拉灣20日宣布成立國內第一支「水中糾察隊」，約200名人員輪番在大海嘯和設施周邊巡查，加上轄區大甲警分局全力支援，將增加員警巡邏頻率，雙管齊下、杜絕任何不法與可疑行為。

因應暑假及19歲以下免費政策的人潮眾多，麗寶樂園守護安全戲水場域，祭出強化安全措施，包括一、成立水中糾察隊，救生員、便衣糾察隊於園內巡查，確保遊客安全；二、增設監視錄影設備、水中救生員配戴Go Pro監控；三、大甲分局增設馬拉灣園區內巡邏箱，增加現場巡查頻次，達到嚇阻犯罪作用；四、一旦接獲遊客通報明確騷擾行為，園方立即協助報警，並將該員列為黑名單，禁止日後再進入園區，並將有騷擾他人行為之當事人請離園區。

麗寶樂園副總王永豪表示，水中糾察隊由救生員、便衣工作人員、駐衛警等約200多名同仁組成，將於大海嘯進行多點巡查。此外，救生員也會配戴Go Pro攝影機，大海嘯周圍也增設4組攝影機，以便即時錄影監控，除了能嚇阻騷擾事件，也可以更近距離保障遊客戲水安全。

大甲警分局指出，警方也增加設置巡邏箱，除了園區外的9處外，也首度走入園區內，增設2處巡邏箱，並調派備差人員以增加見警率，同時也呼籲，若遊客疑遭性騷擾，一定要當場跟園方人員反應，若民眾涉及不法，將依性騷擾防治法第25條送辦。

王永豪表示，救生員配戴的Go Pro攝影機以便即時錄影監控，除了在水中，糾察隊也會隨機出沒於設施周邊，呼籲所有遊客凡是遇到騷擾事件，務必當場主動告知現場工作人員，大喊也可以。

麗寶樂園渡假區指出，暑假倒數最後10天，想要使用安心旅遊補助的19歲以下免費優惠，期限只到31日止，民眾手腳可要快!。使用補助除了可免費暢玩麗寶樂園，園方還加碼推出集點卡，凡於探索世界或馬拉灣使用補助者，每次可獲「安心旅遊券」，集滿3張即可免費換密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪，9月30日前都可兌換使用。

歡慶馬拉灣20周年，8月份壽星玩馬拉灣，門票只要20元，遊客可以體驗暑假限定的主題活動，例如全新表演、火舞演出、電音泡泡趴；官網推出雙人月光票449，提前下午4時入園，雙園可擇一使用，玩設施、看表演還能賞煙火。

(中時 )