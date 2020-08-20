台中和平區一處露營區日前發生偷拍案！1名女子在公共浴廁洗澡時，發現隔板上方冒出手機鏡頭，嚇得大聲呼救。警方獲報到場將涉嫌偷拍的男子帶回偵辦，並在手機中發現該名女子照片，還查出男子竟是高雄市鳳山分局行政組陳姓警務員，訊後將他依妨害秘密罪送辦。

49歲的二線二星陳姓警務員，服務於高雄市鳳山分局行政組，8月10日與妻子及親友等，前往台中市和平區露營區遊玩。陳男下午1時許到男女共用的浴廁洗澡，涉嫌持手機偷拍隔壁淋浴間。當時1名30多歲女子正在洗澡，發現隔板上方冒出手機，嚇得大聲尖叫呼救。

偷拍東窗事發，陳男嚇得躲在淋浴間不敢出來，被害女子友人聞訊趕來，立即報警。被害女子向員警表示，洗澡時遭人偷拍，陳男才開門出來，警方於陳男手機中，發現女子淋浴照片，當場查扣手機，並帶回警局偵辦。

警方訊問時核對陳男身分，赫然發現他服務於高雄市鳳山分局行政組。據了解，陳男在警訊時不斷強調是誤會一場，辯稱自己邀妻子一起去公共浴廁洗澡，沒想到隔壁是其他女子，不小心拍錯人。但被害人及證人指證歷歷，警方訊問後將他依妨害秘密罪嫌送辦。

(中時 )