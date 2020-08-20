國民黨副秘書長李彥秀（左）與中華民國防疫學會理事長王任賢（右）20日召開「聲援彰化衛生局、停止消費醫事人員」記者會。王任賢指出，陳時中在這個事件，根本就是「錯把馮京當馬涼？ 」，是被戳破了防疫神話後，惱羞成怒。（王英豪攝）

李彥秀（左）、王任賢開記者會。（黃福其攝）

彰化縣衛生局主動採檢一位無症狀居家檢疫少男，最後發現確診新冠肺炎，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以不符程序，下令政風單位調查。國民黨上午開記者會，聲援彰化縣衛生局長葉彥伯，中華民國防疫學會理事長王任賢直斥陳時中搞錯狀況，把彰化縣衛生局依職權、向中央報備的高風險咽拭子檢測案，誤以為是萬人血清計畫的案子，才下令政風徹查，根本是「錯把馮京當馬涼」。

特地從台中北上參加「聲援彰化衛生局、停止消費醫事人員」記者會的王任賢說，彰化縣有與台大公衛學院合作的萬人血清檢驗計劃，是測經衛福部批准要測抗體的立案計劃，要了解有無社區感染的黑數或風險，因官方不敢給答案，就由民間找答案，結果因官方暗中打壓而收案不順，6月至今僅收2、3千件。

他說，485個案無關萬人血清計劃，而是自3月30日紐約飛台北的華航班機有人染疫，以及磐石艦有人染疫後，全機全艦都屬高風險而全部檢測，此後通報的意義就修正，是否作「咽拭子檢測」就交由醫療院所及衛生局裁量，只要通報後就能檢測，不是等候中央裁量。而485少男個案，就是因為少男從美國回來，彰化衛生局主動聯絡後，少男及其母親認為有必要檢測，衛生局就做檢測。

王任賢說，自通報定義改變後，因咽拭子檢測須派車去接人、全程防護，相當麻煩，縣市衛生局不見得願意，甚至壓根不想做，但彰化衛生局很認真地做，結果測到485個案。陳時中因指揮中心給錯誤訊息，第一天甩鍋指彰化縣用萬人血清計劃的經費做咽拭子檢測，才下令政風調查，第二天自知弄錯就放軟，改口說防護問題，但彰化衛生局做咽拭子檢測，都依規定派車、防護，怎會沒防護？

他強調，彰化衛生局也是衛生單位，任務包括對居家檢疫的新冠高風險者給予管束，因此依其職責當然可做檢驗，況且咽拭子檢測要先通報中央才能向中央拿到試劑，彰化縣的作法都符合中央規範，怎能說沒通報？台灣現在最多案例，就是境內輸出的案例，根本是國家恥辱。

國民黨副祕書長李彥秀也指出，彰化衛生局作法符合指揮中心規範，還特別安排聯繫個案、確認採檢醫院的時間，警局也全程監控，隨時跟電子圍籬系統聯繫，指揮中心下令政風調查，無疑是打擊第一線防疫人員士氣。

她說，昨天有人在網路上帶風向，指葉彥伯是台灣篩檢學會理事長，只要普篩就會發大財；指揮中心應與地方齊心，第一時間就了解問題在哪裡，而非放任帶風向抹黑、要政風單位查水錶。

李彥秀說，就485個案之事，加上8月25日彰縣萬人血清篩檢結果即將出爐，不禁令人懷疑，是否要刻意抹黑。況且政風單位對疫情篩檢，究竟能做什麼了解？陳時中不要活在自己的防疫高塔，防疫需要的是人，不是神。

(中時 )