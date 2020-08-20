民眾買賣房屋糾紛或是車禍傷害案件，打民事官司會經過調解程序，為了讓司法公開透明，司法院建置完成「民事調解委員名冊系統」20日上線運作，民眾可上網查詢民事調解委員資訊，並簡化法院就民事調解委員相關資料管理作業。

司法院這套查詢系統提供調解委員姓名、聘任法院、現職、專門學識經驗及主要經歷予民眾查詢，並將各法院聘任、解任民事調解委員及其研習紀錄等行政管理事項全面E化，作為法官選任民事調解委員參考，可增進民眾對調解委員之認識，提升調解成效。

每位民事調解委員均有專屬編碼，依法院於系統建置順序取號，號碼無重複，解任或屆期未獲續聘名單移列歷史檔供查詢，資料不遺失；不同法院聘任同一民事調解委員者，相關資料可共同維護、分享，並將委員獲各法院聘任情形於同一欄位顯示，提高參考價值。

此外，聘期屆滿將警示，提醒法院辦理後續作業，並提供民事調解委員聘任統計表，以便掌握委員性別人數、比例，民事調解委員完成研習情形統計表，以利精進委員的專業知能。

(中時 )