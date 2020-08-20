漢來大飯店「2020情月月餅禮盒」正式上市，漢來美食總經理林淑婷表示，今年特色除保有往年消費者喜歡的口味外，也尋求突破，推出新口味「櫻花蝦干貝麻糬」月餅，且禮盒也採用較實用的環保包裝，以符合流行時尚趨勢和市場需求，更希望能再獲得廣大顧客的喜愛，再創佳績。

漢來美食副總經理吳若寧透露，今年月餅在推出之前，也陸續獲得老客戶的支持，已被預訂逼近1萬盒，因此對於銷售目標上看5萬盒，深具信心。

漢來表示，上半年因受疫情影響，不少企業拜訪客戶行程都暫停，但隨著疫情穩定，中秋佳節，勢必成為企業與民眾重新聯繫情感的最佳時刻，漢來美食看好今年中秋送禮商機，即日起正式推出「情月典藏」、「情月風雅」2款月餅禮盒，除研發4款新口味與饕客分享，也將典藏款(大盒)增加為6種口味，售價上並未調整，仍維持與去年同價搶市，預估銷售目標將上看5萬盒，有信心仍可保持全台灣月餅銷售量最多的五星級飯店！

中秋佳節為國人一年一度的重要節慶，漢來美食於高雄漢來大飯店8月19日發表「2020情月月餅禮盒」，漢來情月禮盒一向以高級精品禮盒受到許多消費者喜愛，每年別出心裁的禮盒設計，是多年來消費者購買月餅的首選，更是五星級飯店中銷售月餅禮盒最多的飯店之一，今年將銷售通路擴增至網路通路銷售，預估將可突破往年營收。

今年漢來情月禮盒以精緻木盒裱褙，手繪出牡丹盛綻花姿，透過手工刷繪金銀漆色，呈現華麗又不失現代感的藝術風格；口味上更兼具傳統與創新，為了符合現代人的健康觀念，主廚以減糖配方製作，讓月餅吃得到美味，更吃得沒有負擔。

漢來點心主廚表示，為了讓消費者保有新鮮感，中秋月餅的口味設定一直是每年的最大挑戰，歷經逾半年的不斷試作，為的就是希望可以打造出讓消費者喜愛的口味。今年特選屏東東港櫻花蝦、車城鹹蛋黃、萬丹紅豆、台南白河蓮子、善化黑芝麻等台灣在地食材入餡，口味多元，變化豐富，一盒月餅可以品嘗到6~8款精選口味，就算每年都購買也不會吃膩！

新口味「櫻花蝦干貝麻糬」特別選用台灣國寶櫻花蝦與上等干貝，再搭配上Q彈綿密的麻糬，口感豐富又散發雙重海味的香氣！另一款「奶香枸杞」則是內餡充滿了濃郁的奶香，搭配養生獨特的香甜滋味，口感清爽且養生！

去年超人氣口味「金月奶黃流沙」包裹著濃郁奶香味與起司味的奶黃，選用屏東車城鹹鴨蛋蛋黃加重香氣，特製如溏心蛋般的流心口感，甜中帶鹹，香味濃郁，受到大家的熱烈迴響；「巧克力無花果」則是多年來的人氣口味，選用法國頂級VALRHONA法芙娜巧克力加上以紅酒漬過的土耳其無花果，香醇濃郁，中式月餅也可以嚐到獨特的法式浪漫。

經典口味「白玉蓮蓉蛋黃」則是採用百分之百蓮子泥，以植物油調和，綿密的口感，散發濃郁蓮子香氣，添加屏東車城的鹹鴨蛋蛋黃，嚐起來甜而不膩，質精味醇，「日式抹茶奶黃」特選來自日本靜岡的上等抹茶粉和入奶黃餡中，不添加人工香料製成，醇厚的獨特茶香餘韻在舌尖與口中慢慢散開，抹茶控絕對不能錯過。此外還有「黑芝麻核桃」、「烏豆沙核桃」等口味，不甜不膩且營養價值高。

2020漢來情月禮盒，即日起開放預購，「漢來情月典藏禮盒(大盒)」售價1,380元(6粒裝)；「漢來情月風雅禮盒(小盒)」，售價1,180元(8粒裝)，可於全台漢來美食餐廳與網路商城購買，8/31前於網路商城訂購享有早鳥8折優惠與2盒以上免運優惠。

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