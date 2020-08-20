（圖／林業試驗所提供）

台灣竹種多元且豐富，利用竹材作為原料，可生產優質生活用紙。現今竹漿製備法，易產生污染、漿收率偏低、耗能大，成本高等問題，農委會林業試驗所研發團隊研發出利用清潔生產之常壓蒸煮方式製備竹漿，以較為省能、成本低的製程製備竹漿，應用於多元化之產品。

林業試驗所指出，現今竹漿製備法，一般以化學法處理為主，但此等方法蒸煮藥劑中，有硫化合物，易產生污染，且蒸煮藥劑回收率低、漿收率偏低、製程中需高溫高壓蒸煮及盤磨設備，造成耗能大、成本高等問題。

因此，林業試驗所研發團隊為解決上述問題，研發出利用清潔生產之常壓蒸煮方式，並選取最適蒸煮製程之各種條件，以較為省能、成本較低的製程製備竹漿，且所得漿料之品質佳。利用此法所得之竹漿可再加工，應用於多元化之產品，如：本色生活用紙(透氣性好、色調柔和自然，易於消費者接受)；食品包裝用紙(格拉辛紙等用紙)；書畫用紙(具有悠久歷史底蘊，市場接受度高)；瓦楞紙箱之芯紙或裱紙原料等，以達適材適用之目標。

林業試驗所長張彬指出，台灣竹種非常豐富且多樣，本技術為以清潔生產之常壓蒸煮技術製備竹漿，除了可促進臺灣竹產業循環利用，亦可提供因高溫、高壓等設備限制規範而致無法設廠之業者參考及應用。

(工商 )