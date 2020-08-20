（圖／農試所提供）

農民在農作物管理時，常遇見許多蟲害問題，需即時查詢、鑑定種類，以尋求適合之防治方法。為快速提供農民如何判斷及後續防治資訊，農委會農業試驗所透過聊天機器人互動機制，整合已建置的「農業害蟲智能管理決策系統」，能快速提供害蟲完整資訊， 24小時隨時互動服務，是農民的最佳幫手。

農友在作物栽培過程遇到蟲害問題，通常需要多年經驗養成，才能判斷作物被害現象是哪一類害蟲所引起。為解決農友的困擾，農試所建立智能害蟲平台(http://azai.tari.gov.tw/aisearch) 及FB粉絲團 (https://pse.is/SJ4JY)，農民只要依栽培作物種類點入系統，透過害蟲聊天機器人以各種圖片、文字問答方式，讓農友可自行比對，使問題逐漸聚焦，最後獲得害蟲清單，再連結至害蟲相關資訊，達成諮詢與自主學習效果。

因作物種類及害蟲眾多，目前農試所已完成柑桔類的害蟲資料庫，預計未來將有梨、芒果、紅龍果及稻米等重要作物的資料庫陸續上線! 農試所指出，聊天機器人不只能減輕研究人員負擔，更提供24小時線上客服，能即時透過問答方式，改善以往自行查詢的困擾，更將專家的經驗，完全傳遞給農友。

農試所表示，為利用一般民眾常用的通訊平台，作為問答方式之幫手，該所開發「害蟲諮詢小幫手」聊天機器人，讓農友利用Line群組加入小幫手成為好友，聊天機器人會針對聊天內容進行語意分析，若聊天內容中符合智能害蟲平台昆蟲之關鍵字，即主動推播平台相關害蟲資訊，24小時不打烊，是農業相關群組獲得害蟲資訊的最佳平台。AI （人工智慧） 已逐步應用到病蟲害防治領域，透過該所研發之聊天機器人，使農民宛如專業的害蟲專家。未來在5G時代配合VR技術（虛擬實境），結合該所真實領域的害蟲專家的AR （擴增實境）指導，將能快速、有效解決農民最頭痛之蟲蟲危機。

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