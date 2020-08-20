繼日前退出拼多多經營主體上海尋夢信息技術有限公司後，拼多多創辦人黃崢仍持續退出多家公司高管職務，最新數據顯示，拼多多（上海）網絡科技有限公司近日發生變更，黃崢退出公司董事。

天眼查數據，顯示拼多多（上海）網絡科技有限公司近日發生多項工商變更，拼多多聯合創始人孫沁退出該公司法定代表人、董事及經理，均由拼多多高級副總裁朱健翀接任；與此同時，拼多多創始人黃崢、拼多多CEO陳磊退出公司董事，新增朱健翀為董事。此外，陸娟君退出監事行列，新增王堅為監事。

拼多多（上海）網絡科技有限公司由杭州微米網絡科技有限公司100％持股，而後者近日也發生工商變更，法定代表人由孫沁變更為朱健翀。此外，黃崢、孫沁、陳磊、陸娟君從該公司高級管理人員備案中退出，黃崢不再擔任該公司董事。

黃崢自8月以來已經陸續退出上海尋夢信息技術有限公司、上海易翼信息科技有限公司等高管職務。此前拼多多表示，變更為可變利益實體架構（VIE）的正常調整，黃崢雖然退出董事，但仍擁有80.7％的投票權，不會影響公司正常經營。

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