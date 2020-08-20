南韓新冠疫情依舊嚴峻，周三新報288名病例，其中276名為本土感染，135名發生在首爾。南韓疾病控制與預防中心(KCDC)數據顯示，累計感染人數為1萬6346人。

周四的新增數較前一天稍好，但過去一周累計已經出現超過1500名。主要是上周五首爾一教會出現群聚感染，讓包括首爾以及京畿道的首爾圈面臨危機，該生活圈囊括全韓國半數人口。

衛生單位警告，首爾圈的病患已經累積到超過5000名，本周將是判斷南韓是否進入第二波大流行的關鍵時間，政府將努力以危機意識遏制擴散，而首都圈的感染風險已升至前所未有高峰。

南韓政府在本周關閉了夜店、夜總會、卡拉OK酒吧和網咖的營業，將其列為高風險場所。

南韓CDC表示，現在還不是時候，但如果感染數以目前的增加速度持續上升，政府會將社交距離規則拉高到最高警示等級，學校將關閉、員工將被建議在家工作，集會將限制在10人以下。

首爾北部的教會是新增病例的溫床，從該教會蔓延的病例已達588名。

政府並敦促上周六參加反政府示威活動的群眾，應立即主動參與檢測，無論有無症狀。由於難以追蹤數千人從其他城市來首爾的群眾，CDC對該示威群眾保持警戒。CDC並認為該示威集會與病毒傳播有關，因為有教會感染民眾參與了該反政府活動。

(時報資訊)