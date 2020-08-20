美系外資看好水泥旺季來臨，水泥價將重返去年高點，再加上高股息政策，在最新出爐的報告中調高台泥(1101)目標價，由原先的48元調高至50元，重申「加碼」評等。台股今日盤中股價最高曾至45元，隨著台股不斷下殺，股價由紅翻黑，跌幅在2%左右。

美系外資指出，現在水泥庫存比降至50~60%的健康水位，預期9月後華南水泥價格可望開始回升。隨著大陸地區疫情後基建進行及水災後的重建工作，市場水泥價可望回升，第4季是傳統旺季，可望旺季更旺，並樂觀預估廣東水泥價格將從現在的每公噸人民幣510元重返到去年旺季高點的每公噸人民幣600元。

美系外資指出，受疫情影響及先前較保守看待營運，台泥股利發放略低於往年水準，但長期而言，台泥將回到75-80%的配發率，隱含約有8%左右的殖利率。美系外資看好台泥穩定獲利與配息，重申「加碼」評等，目標價調高至50元。

(時報資訊)